Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 60
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 60

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 60
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 3 сентября, состоится вечер смешанных единоборств BFC 60, организованный промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.

Турнир начался в 20:00 мск.

Следить за онлайн-трансляцией соревнований BFC 60 можно на «Чемпионате».

Файткард турнира BFC 59
ММА
Бадмацырен Доржиев — Олег Личковаха
Александр Пугач — Никита Рачков
Валерий Скарбовский — Алексей Шило
Али Гамзатов — Тарек Аль-Джубури
Тамерлан Хаджимурадов — Сердар Нурыев
Артём Бабашко — Григорий Ревако

Кикбоксинг
Евгений Лашевский — Евгений Мягков
Юрий Быбочкин — Владислав Горячев
Влад Роголевич — Евгений Макей
Нариман Мамедов — Семён Ступакевич
Данила Квач — Кирилл Корнюшко
Шахин Назарли — Андрей Кричун

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020