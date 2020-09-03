«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 60

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 3 сентября, состоится вечер смешанных единоборств BFC 60, организованный промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.



Турнир начался в 20:00 мск.



Следить за онлайн-трансляцией соревнований BFC 60 можно на «Чемпионате».



Файткард турнира BFC 59



ММА



Бадмацырен Доржиев — Олег Личковаха

Александр Пугач — Никита Рачков

Валерий Скарбовский — Алексей Шило

Али Гамзатов — Тарек Аль-Джубури

Тамерлан Хаджимурадов — Сердар Нурыев

Артём Бабашко — Григорий Ревако



Кикбоксинг



Евгений Лашевский — Евгений Мягков

Юрий Быбочкин — Владислав Горячев

Влад Роголевич — Евгений Макей

Нариман Мамедов — Семён Ступакевич

Данила Квач — Кирилл Корнюшко

Шахин Назарли — Андрей Кричун