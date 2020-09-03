«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 60

В Prime Hall (Минск, Беларусь) сегодня, 3 сентября, состоится вечер смешанных единоборств BFC 60, организованный промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.
Турнир начался в 20:00 мск.
Следить за онлайн-трансляцией соревнований BFC 60 можно на «Чемпионате».
Файткард турнира BFC 59
ММА
Бадмацырен Доржиев — Олег Личковаха
Александр Пугач — Никита Рачков
Валерий Скарбовский — Алексей Шило
Али Гамзатов — Тарек Аль-Джубури
Тамерлан Хаджимурадов — Сердар Нурыев
Артём Бабашко — Григорий Ревако
Кикбоксинг
Евгений Лашевский — Евгений Мягков
Юрий Быбочкин — Владислав Горячев
Влад Роголевич — Евгений Макей
Нариман Мамедов — Семён Ступакевич
Данила Квач — Кирилл Корнюшко
Шахин Назарли — Андрей Кричун
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