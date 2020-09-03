Бетербиев рассказал об аварийном состоянии своей школы и попросил помощи у главы Дагестана

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о проблемах своей родной школы в Хасавюрте. По его словам, она находится в аварийном состоянии. В этой связи спортсмен обратился к главе Дагестана Владимиру Васильеву и попросил его разобраться в проблеме.
«Дети — наше будущее! Мне больно смотреть, в каких условиях учатся 1500 детей в родной для меня 14-й школе Хасавюрта. Здание учебного заведения уже много лет находится в аварийном состоянии. Школьники вынуждены учиться в три смены.
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Уважаемые глава Республики Дагестан Владимир Абдуалиевич Васильев и председатель правительства Республики Дагестан Артём Алексеевич Здунов, прошу вас обратить внимание на эту проблему. Надеюсь, что в скором времени дети получат достойные условия для обучения», — написал боксёр на своей странице в «Инстаграме».
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