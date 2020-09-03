Несколько бойцов UFC отстранены за употребление марихуаны и допинга

Целый ряд бойцов получил разные сроки дисквалификации от Атлетической комиссии штата Невада за употребление запрещённых средств, сообщает BJ Penn.

Так, боец топ-10 наилегчайшего веса Тим Эллиот отстранён на 4,5 месяца и оштрафован на 15% от своего гонорара за употребление марихуаны. Такое же наказание за это же нарушение получил легковес Луис Пенья. Боец полутяжёлого веса Джамал Хилл также был пойман на употребление марихуаны, но получил полгода дисквалификации, при этом бой с Клидсоном Абреу, который он выиграл, был признан несостоявшимся.

Средневес Дерон Уинн получил девятимесячную дисквалификацию. В крови спортсмена были обнаружены амфетамины. Ещё один полутяжеловес Хорхе Гонсалес был пойман на использовании стероидов, он также получил дисквалификацию.