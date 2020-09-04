Тренер Миочича рассказал, за счёт чего Стипе победит Джонса
Главный тренер чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича Маркус Маринелли поделился мыслями о возможном противостоянии своего подопечного с бывшим чемпионом лиги в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. По словам специалиста, Миочич победит в такой схватке.
«Думаю, работа Стипе в стойке может заставить замолчать Джонса. Ну и габариты. Стипе очень эффективен при своих размерах. Он очень силён, сильнее любого, с кем когда-либо дрался Джонс. К тому же, Миочич двигается не как тяжеловес. Он маневрирует как боец средней весовой категории. Так что у Джона не будет преимущества в скорости», — приводятся слова Маринелли на странице ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, Джон Джонс недавно объявил о переходе в тяжёлый вес.
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