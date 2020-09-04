Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тренер Миочича рассказал, за счёт чего Стипе победит Джонса

Тренер Миочича рассказал, за счёт чего Стипе победит Джонса
Бокс/ММА / UFC 0

Главный тренер чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича Маркус Маринелли поделился мыслями о возможном противостоянии своего подопечного с бывшим чемпионом лиги в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. По словам специалиста, Миочич победит в такой схватке.

«Думаю, работа Стипе в стойке может заставить замолчать Джонса. Ну и габариты. Стипе очень эффективен при своих размерах. Он очень силён, сильнее любого, с кем когда-либо дрался Джонс. К тому же, Миочич двигается не как тяжеловес. Он маневрирует как боец средней весовой категории. Так что у Джона не будет преимущества в скорости», — приводятся слова Маринелли на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, Джон Джонс недавно объявил о переходе в тяжёлый вес.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020