Тренер Миочича рассказал, за счёт чего Стипе победит Джонса

Главный тренер чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича Маркус Маринелли поделился мыслями о возможном противостоянии своего подопечного с бывшим чемпионом лиги в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. По словам специалиста, Миочич победит в такой схватке.

«Думаю, работа Стипе в стойке может заставить замолчать Джонса. Ну и габариты. Стипе очень эффективен при своих размерах. Он очень силён, сильнее любого, с кем когда-либо дрался Джонс. К тому же, Миочич двигается не как тяжеловес. Он маневрирует как боец средней весовой категории. Так что у Джона не будет преимущества в скорости», — приводятся слова Маринелли на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, Джон Джонс недавно объявил о переходе в тяжёлый вес.