Опубликована афиша к бою Ковингтон – Вудли на UFC Vegas 11
Пресс-служба организации смешанных единоборств UFC в «Инстаграме» опубликовала афишу к главному бою турнира UFC Vegas 11 (UFC Fight Night 178) в полусреднем весе между 38-летним экс-чемпионом американцем Тайроном Вудли и его 32-летним соотечественником Колби Ковингтоном.
Публикация доступна в «инстаграме» UFC.
Ранее Вудли провёл первый с весны 2019 года поединок и единогласным решением судей уступил Гилберту Бёрнсу. Это поражение стало у Тайрона вторым кряду. До этого он проиграл Камару Усману и потерял титул чемпиона лиги. Всего на его счету за карьеру в MMA 19 выигранных боёв при 5 поражениях.
Ковингтон в последнем бою техническим нокаутом проиграл всё тому же Усману. До этого поражения у Колби была серия из 7 побед в UFC кряду.
Масвидаль помогает Вудли в подготовке к бою с Ковингтоном
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