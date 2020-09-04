Опубликована афиша к бою Ковингтон – Вудли на UFC Vegas 11

Пресс-служба организации смешанных единоборств UFC в «Инстаграме» опубликовала афишу к главному бою турнира UFC Vegas 11 (UFC Fight Night 178) в полусреднем весе между 38-летним экс-чемпионом американцем Тайроном Вудли и его 32-летним соотечественником Колби Ковингтоном.

Публикация доступна в «инстаграме» UFC.

Ранее Вудли провёл первый с весны 2019 года поединок и единогласным решением судей уступил Гилберту Бёрнсу. Это поражение стало у Тайрона вторым кряду. До этого он проиграл Камару Усману и потерял титул чемпиона лиги. Всего на его счету за карьеру в MMA 19 выигранных боёв при 5 поражениях.



Ковингтон в последнем бою техническим нокаутом проиграл всё тому же Усману. До этого поражения у Колби была серия из 7 побед в UFC кряду.