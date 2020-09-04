Экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт заразился коронавирусом

Американский боец смешанных единоборств Коди Гарбрандт, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание MMA Fighting.

Бывший чемпион UFC сдал тест на коронавирус ранее на этой неделе, результат оказался положительным. В настоящее время он пребывает на самоизоляции в ожидании результатов второго теста. Сообщается, что в последнее время самочувствие спортсмена улучшилось, хотя ранее у него были незначительные симптомы заболевания, такие как головная боль. Несмотря на это, он надеется, что в скором времени ему удастся возобновить тренировочный режим.

Ожидается, что 21 ноября Гарбрандт сразится за пояс с Дейвисоном Фигейредо. Это будет его первый бой в наилегчайшем весе.