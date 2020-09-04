«Семь месяцев кайфовал». Пётр Ян обвинил А. Емельяненко в безответственности

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян прокомментировал поражение Александра Емельяненко, которое тот потерпел на номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в июле. Напомним, средневес Магомед Исмаилов, который ради боя с Емельяненко поднялся в тяжёлый вес, нокаутировал его в третьем раунде.

По мнению Яна, Емельяненко безответственно отнёсся к поединку.

«Я знал, что Александр будет проигрывать в борьбе. Но надеялся, что это будет конкурентный бой, что он реально сможет себя показать. А тут просто он опять показал, что он безответственный.

Семь месяцев вроде готовился, но по его состоянию было видно, что он семь месяцев кайфовал. Он тренировался только на скакалке? Тут нужна работа с партнёром, постоянная рутина», — рассказал он в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».