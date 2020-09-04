Диллиан Уайт отказался признать, что Поветкин нокаутировал его
Британский боксёр тяжёлого веса Диллиан Уайт прокомментировал поражение от россиянина Александра Поветкина в поединке 22 августа. Напомним, Поветкин победил техническим нокаутом в пятом раунде, хотя в четвёртом раунде дважды побывал в нокдауне.
Уайт дал понять, что не считает, что Поветкин его нокаутировал.
«Когда рефери вёл счёт, я сказал, что со мной всё в порядке. А он говорит: «Нет-нет».
Помню, как я лежу, а рефери считает: шесть, семь… Я попытался подняться, но рефери сказал: нет-нет, это тяжёлый нокдаун, и всё такое прочее.
Со мной всё было нормально. Я не был в отключке, а просто упал. Не могу сказать, что не рухнул на ринг. Он нанёс классный удар в подбородок, и я упал. Но со мной всё было нормально», — цитирует Уайта BBC.
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