Диллиан Уайт отказался признать, что Поветкин нокаутировал его

Британский боксёр тяжёлого веса Диллиан Уайт прокомментировал поражение от россиянина Александра Поветкина в поединке 22 августа. Напомним, Поветкин победил техническим нокаутом в пятом раунде, хотя в четвёртом раунде дважды побывал в нокдауне.

Уайт дал понять, что не считает, что Поветкин его нокаутировал.

«Когда рефери вёл счёт, я сказал, что со мной всё в порядке. А он говорит: «Нет-нет».

Помню, как я лежу, а рефери считает: шесть, семь… Я попытался подняться, но рефери сказал: нет-нет, это тяжёлый нокдаун, и всё такое прочее.

Со мной всё было нормально. Я не был в отключке, а просто упал. Не могу сказать, что не рухнул на ринг. Он нанёс классный удар в подбородок, и я упал. Но со мной всё было нормально», — цитирует Уайта BBC.