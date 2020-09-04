Хабиб Нурмагомедов вспомнил совет отца и бой с Макгрегором
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил один из советов, полученных от отца. Напомним, 3 июля Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
«Как отец говорил: навязывай ему свою игру, иди до конца — и ты увидишь, как сдаются другие», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с боя, в котором ему удалось одолеть ирландца Конора Макгрегора.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор состоялся в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу, применив болевой приём в четвёртом раунде, и защитил пояс UFC в лёгком весе.
Тренер Хабиба: считаю, что UFC организует реванш с Макгрегором
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