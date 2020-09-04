Чемпион UFC Пётр Ян принял участие в «Вечернем Урганте». Фото
Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян принял участие в передаче «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале. Об этом сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил», за который выступает спортсмен.
Выпуск с участием Яна покажут сегодня, 4 сентября, начало — в 23:20 мск. Сообщается, что российскому бойцу предстоит открыть девятый сезон шоу. Выпуск станет первым для команды Урганта после двухмесячного летнего отпуска. Помимо Яна в студию пригласили главных героев сериала «Чики», который вышел в 2020 году.
Напомним, в июле Ян победил бразильского бойца Жозе Алду и стал вторым чемпионом UFC из России, присоединившись к Хабибу Нурмагомедову, обладателю пояса в лёгком весе.
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