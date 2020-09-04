Минаков подтвердил возможность боя с Харитоновым

Российский боец MMA Виталий Минаков подтвердил, что может сразиться с Сергеем Харитоновым. Ранее Харитонов сказал, что согласится подраться с Минаковым, если в Bellator, где выступает Сергей, не будут возражать.

«В кулуарах много раз поднималась тема нашего боя с Сергеем Харитоновым. Несколько раз с ним обсуждали условия, на которых он готов выйти, но где-то что-то срывалось. Крайний раз это было перед подписанием Харитонова в Bellator. Мы договорились, и он как раз подписал контракт.

Потом мы выступали с Серёгой на одном турнире и на ужине снова пообщались на эту тему, именно в перспективе, было бы это интересно нашему зрителю. Я всегда спокойно отношусь к оппонентам, никакого негатива ни до боя, ни после. Сергей тоже самодостаточный человек, мы в прекрасных отношениях.

Он мне сказал: «Виталь, я не против, но наш поединок должен чего-то стоить». Я согласился, и мы сказали, что если нам сделают предложение, то почему бы и нет. На этом разговор и закончился. Теперь только от руководителей промоушена зависит, состоится наш бой или нет. Если есть интерес – будет, не будет – всё останется на уровне разговоров. Мы ко всему относимся по-спортивному, спокойно, и мы бы могли выйти друг против друга. Аудитории это было бы интересно», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.