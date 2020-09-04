«Мужику 50 лет, а городит что попало». Пётр Ян ответил на слова Орловского о «гопнике»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян прокомментировал конфликт с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Андреем Орловским.
Напомним, между бойцами развивается конфликт. Когда Орловского попросили прокомментировать завоевание Яном титула чемпиона UFC, Андрей поздравил руководство клуба «Архангел Михаил» с успехом. Ян, реагируя на это заявление спортсмена из Беларуси, назвал того «шкурой». Вскоре после этого Орловский, отвечая на вопрос о возможном бое, заявил: «С гопником драться не буду».
«Перед боем с Алду у Орловского спрашивают: за кого будешь болеть? А он отвечает: я хочу выступать за «Архангел Михаил». Мужику 50 лет, а он как бабка отвечает.
После боя его попросили высказаться о поединке, а он говорит: я очень рад за Колю, за Аню, за Антона. Ну смехота же реально. Мужику 50 лет (на самом деле 41. — Прим. «Чемпионата»), а он что попало городит.
У меня нет конфликта с ним, просто немного разума ему и конкретики – и всё будет нормально. Нет у нас никаких вопросов и проблем. Мы пару раз пересекались с ним, поздоровались. Никто друг другу не сказал каких-то гадостей», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».
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