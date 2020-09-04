Минаков дал прогноз на возможный бой Леснар — Джонс

Российский боец MMA Виталий Минаков прокомментировал возможное возвращение в смешанные единоборства бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Брока Леснара, который освободился от контрактных обязательств перед WWE. Ранее сообщалось, что Леснар может провести бой с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джоном Джонсом, который недавно объявил о переходе в тяжёлый дивизион.
«В ситуации с Леснаром нет ничего странного, он же не с улицы заходит в MMA. Он был чемпионом, выигрывал пояс и защищал его. Пускай у него не так много боёв, но все они были против серьёзных бойцов. Вопрос в другом: нужно ли ему это возвращение. Я не думаю, что он получит такое же количество денег и у него будет ещё шанс подписать ещё один контракт в рестлинге.
Он будет продолжать там выступать, потому что это менее травмоопасно и, повторюсь, деньги. К тому же у него есть своя большая фан-база, которая на него приходит и его поддерживает. Ему решать, но если его заинтересует, это будет разовая вылазка и он вернётся в рестлинг. Там ему гораздо интереснее.
Я не знаю его кондиций, насколько он готов в плане бойцовских качеств. Против Джонса у него шансов очень мало, уверен в этом, потому что Джонс вынослив, очень хорошо бьёт. Все, кто видел бои Брока, знают, что он не любит получать по голове, и если получает – убегает. Тому пример — бой с Веласкесом. Об итогах заранее, конечно, не скажешь», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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