Эдди Хирн анонсировал новости о реванше Поветкин — Уайт
Британский промоутер Эдди Хирн написал на своей странице в «Твиттере», что на следующей неделе появятся новости касаемо матча-реванша тяжеловесов россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта.
Напомним, Поветкин победил Уайта в поединке, состоявшемся 22 августа, и стал временным чемпионом WBC в тяжёлом весе. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде, несмотря на то что в четвёртом раунде дважды побывал в нокдауне.
«На следующей неделе будут новости о реванше… Что же случится на этот раз?!» — написал промоутер и прикрепил к тексту яркое фото с боя.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Эдди Хирна.
Ранее Уайт заявил, что не считает себя нокаутированным в поединке с Поветкиным.
Диллиан Уайт отказался признать, что Поветкин нокаутировал его
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