Эдди Хирн анонсировал новости о реванше Поветкин — Уайт

Британский промоутер Эдди Хирн написал на своей странице в «Твиттере», что на следующей неделе появятся новости касаемо матча-реванша тяжеловесов россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта.

Напомним, Поветкин победил Уайта в поединке, состоявшемся 22 августа, и стал временным чемпионом WBC в тяжёлом весе. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде, несмотря на то что в четвёртом раунде дважды побывал в нокдауне.

«На следующей неделе будут новости о реванше… Что же случится на этот раз?!» — написал промоутер и прикрепил к тексту яркое фото с боя.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Эдди Хирна.

Ранее Уайт заявил, что не считает себя нокаутированным в поединке с Поветкиным.