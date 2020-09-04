Тим Цзю: впереди много тяжёлых боёв

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю и один из самых перспективных боксёров Австралии, поделился планами на будущее. Спортсмен убеждён, что после победы над Джеффом Хорном его ещё ждёт не один тяжёлый поединок.

«Конечно, титульный бой впереди. Но кто знает, случится это через полгода или два года. Хочу быть на вершине, но знаю, что впереди долгий путь. Впереди много тяжёлых боёв.

После победы над Хорном чувствовал удовлетворение. Я контролировал ход поединка, контролировал весь бой. Мог держать его удары. Джефф — неудобный боксёр, мне пришлось к нему адаптироваться. Как бы то ни было, доказал себе и другим, что могу справляться с боксёрами разных стилей. Скоро я вернусь к тренировкам. Вернусь в зал и снова буду работать, как одержимый", — приводит слова Цзю-младшего BoxingScene.