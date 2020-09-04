Оверим: кому есть дело до Брока Леснара?

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим поделился мыслями о возможном возвращении в промоушен экс-чемпиона Брока Леснара. По словам нидерландца, к Леснару уже нет прежнего интереса.

«Не думаю, что он вернётся. Ему 43 года. Его предыдущее возвращение стало настоящим фиаско. Так что не думаю, что он возобновит карьеру. Кому вообще есть дело до Брока Леснара? Каким болельщикам? Ему 43 года, он провалил тесты, с ним покончено. Он не вернётся, это будет настоящее фиаско», — приводит слова Оверима BJ Penn.

Напомним, в ночь с 5 на 6 сентября по московскому времени Алистар Оверим выступит в главном поединке турнира UFC Fight Night 176. Его соперником станет Аугусто Сакаи.