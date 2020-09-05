Родственник Хабиба пожалел, что Нурмагомедова-старшего перевезли на лечение в Москву

Магомед Далгатов, дальний родственник семьи Нурмагомедовых, рассказал, как лежал вместе с Абдулманапом Нурмагомедовым в одной из больниц Махачкалы. По словам Далгатова, транспортировка Нурмагомедова-старшего в Москву стала причиной кризиса в лечении известного тренера, который впоследствии привёл к смерти.

«Мы лежали в одной больнице, я регулярно его навещал, мы разговаривали, шутили. У нас даже лечащий врач был один. Постоянно он говорил о спорте. Я к нему мог зайти в палату, он снимал кислородную маску и начинал рассказывать про спортивную базу в Сильди, которая сейчас строится. Говорил, как только выйдем из больницы, сразу туда поедем.

Я говорил: «Манап, хоть сейчас оставь это, мы болеем». А он отвечал: «Нет, это важно, мы закончим работу». Вот такие разговоры у нас были. И, честно говоря, можно было его оставить в Махачкале. Зря его повезли в Москву, в самолете всё и случилось, перелёт на нем плохо сказался. Тот аппарат, которого у нас не было, могли спокойно привезти из Москвы. Можно было оставить его в Махачкале", — приводит слова Далгатова Sport24.