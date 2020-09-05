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Конор Макгрегор поддержал кандидата в губернаторы Пермского края на предстоящих выборах

Конор Макгрегор поддержал кандидата в губернаторы Пермского края на предстоящих выборах
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поддержал кандидата в губернаторы Пермского края Дмитрия Махонина По словам Макгрегора, о работе Махонина ему рассказал друг, российско-ирландский боец Артём Лобов.

«Дмитрий Махонин, хочу пожелать тебе удачи на предстоящих губернаторских выборах. Мой хороший друг Артём рассказал всё о выдающейся работе, которую ты делаешь в Пермском крае. Знаю, люди будут в хороших руках при таком руководителе. Удачи на предстоящих выборах», — сказал Конор Макгрегор в видеообращении.

Дмитрий Махонин — временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края с февраля 2020 года. Выборы губернатора в Пермском крае пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года. На должность претендует четыре человека.

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