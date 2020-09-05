Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Яценко — об исчезновении Емельяненко: у него «романтические настроения»

Яценко — об исчезновении Емельяненко: у него «романтические настроения»
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Президент ACA Алексей Яценко поделился мнением о будущем Александра Емельяненко.

«Насколько владею информацией, сейчас у Александра именно тот период, когда он ушёл опять в «романтические настроения».

Когда романтическое настроение закончится и он будет готов опять тренироваться и продолжать бойцовскую карьеру, тогда есть смысл думать о его будущем и обсудить это.

По информации, что есть, у Александра пока что романтические настроения.

Как человек, которому нравится ММА, вижу только один бой для Емельяненко, который всех заинтересует, — с Харитоновым. Дацик? Не думаю, что этот бой интересен. Бой Харитонова и Емельяненко будет актуальным, когда бы ни состоялся», — рассказал Яценко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020