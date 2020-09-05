Яценко — об исчезновении Емельяненко: у него «романтические настроения»
Президент ACA Алексей Яценко поделился мнением о будущем Александра Емельяненко.
«Насколько владею информацией, сейчас у Александра именно тот период, когда он ушёл опять в «романтические настроения».
Когда романтическое настроение закончится и он будет готов опять тренироваться и продолжать бойцовскую карьеру, тогда есть смысл думать о его будущем и обсудить это.
По информации, что есть, у Александра пока что романтические настроения.
Как человек, которому нравится ММА, вижу только один бой для Емельяненко, который всех заинтересует, — с Харитоновым. Дацик? Не думаю, что этот бой интересен. Бой Харитонова и Емельяненко будет актуальным, когда бы ни состоялся», — рассказал Яценко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
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