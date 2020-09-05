Стал известен полный кард турнира ACA 110 в Москве

ACA представила полный кард 110-го турнира, который пройдет сегодня в Москве в «Баскет холл Москва» в Крылатском. Поединок за вакантный титул чемпиона ACA в полусреднем весе между Мурадом Абдулаевым и экс-чемпионом ACA и ACB в легком весе Али Баговым станет главным событием вечера.



В соглавном бою легковес АСА Эдуард Вартанян проведёт последний бой в организации с Мухамедом Коковым.



Полный кард турнира АСА 110:



Али Багов (Россия) — Мурад Абдулаев (Россия)

Эдуард Вартанян (Россия) — Мухамед Коков (Россия)

Курбан Тайгибов (Россия) — Рамазан Кишев (Россия)

Жарабек Тешебоев (Киргизия) — Асхаб Зулаев (Россия)

Илья Щеглов (Россия) — Адлан Ибрагимов (Россия)

Эрлан Улукбеков (Киргизия) — Дауд Шайхаев (Россия)

Эмран Исрафилов (Россия) — Ислам Мешев (Россия)

Эльхан Мусаев (Россия) – Адам Богатырев (Россия)

Гога Шамптава (Россия) — Мурад Магомед (Россия)

Самвэл Варданян (Украина) — Хамзат Аушев (Россия)

Азамат Бекоев (Россия) — Араз Мамедов (Россия)

Павел Витрук (Россия) – Валерий Хажироков (Россия)

Роман Подругин (Россия) — Махочи Сагитов (Россия).