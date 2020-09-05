Владимир Кличко стал манекенщиком на показе мод в Киеве

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко принял участие в показе мод в Киеве. Кличко представил униформу городской службы, сообщает официальный сайт Ukrainian Fashion Week.
Кличко предстал на подиуме в форме муниципальной охраны. Спортсмен был одет в кожаную жилетку, футболку с принтом украинского орнамента и штаны с защитными нашивками на коленях и голени. На ногах у него были черные ботинки, на голове — бейсболка.
Этот показ — совместный проект городских властей Киева и четырёх дизайнеров. Было представлено пять моделей одежды — для работников метро, скорой помощи, муниципальной охраны, «Киевпасстранса» и «Киевзеленстроя».
Владимир Кличко на показе мод
Фото: http://fashionweek.ua/
Инициировал проект мэр Киева и брат Владимира — Виталий Кличко.
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