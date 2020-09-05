«Хорошее время». Хабиб вспомнил о последнем поединке, на котором присутствовал отец

Российский боец смешанных единоборств чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов напомнил подписчикам о последнем поединке в Абу-Даби.



«После крайнего боя, это было хорошее время», — написал Хабиб Нурмагомедов в «Инстаграме» и прикрепил фотографию со своей командой. На фото — отец и тренер Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов, которого не стало два месяца назад.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля 2020 года был госпитализирован в 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.



За годы тренерской карьеры он воспитал 18 чемпионов мира по самбо. Тренировал сына, ставшего первым регулярным российским чемпионом в UFC.