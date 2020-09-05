Миочич: Кормье уничтожил бы Фёдора Емельяненко
Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич считает, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях Даниэль Кормье одержал бы лёгкую победу в поединке с российским бойцом Фёдором Емельяненко.
«Посмотрите на послужной список Кормье. Во-первых, выдающийся борец. Фёдор — тоже, но Кормье быстрее, у него тяжёлый удар, бойцовский интеллект. Фёдор тоже, да, но Кормье лучше во всём, что делает: быстрее, лучше в борьбе, умён тактически. Знает, как правильно двигаться, как не подставляться под удары соперника, как правильно развить бой в стойке. Он постоянно что-то подмечает и идёт к цели. Уверен, Кормье уничтожил бы Фёдора Емельяненко. Мне не нравится об этом говорить, но таков факт», — сказал Стипе Миочич в подкасте Майкла Биспинга.
- 5 сентября 2020
-
15:28
-
14:46
-
13:44
-
12:30
-
11:35
-
11:33
-
11:00
-
09:57
-
00:30
- 4 сентября 2020
-
23:19
-
22:44
-
21:50
-
20:49
-
19:57
-
18:21
-
17:26
-
16:30
-
16:00
-
15:54
-
15:30
-
15:05
-
14:01
-
13:02
-
12:25
-
11:39
-
11:03
-
10:18
-
09:41
-
09:02
-
03:40
-
00:19
- 3 сентября 2020
-
23:29
-
22:14
-
21:13
-
20:05
Партнерский контент