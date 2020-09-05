Миочич: Кормье уничтожил бы Фёдора Емельяненко

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич считает, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях Даниэль Кормье одержал бы лёгкую победу в поединке с российским бойцом Фёдором Емельяненко.



«Посмотрите на послужной список Кормье. Во-первых, выдающийся борец. Фёдор — тоже, но Кормье быстрее, у него тяжёлый удар, бойцовский интеллект. Фёдор тоже, да, но Кормье лучше во всём, что делает: быстрее, лучше в борьбе, умён тактически. Знает, как правильно двигаться, как не подставляться под удары соперника, как правильно развить бой в стойке. Он постоянно что-то подмечает и идёт к цели. Уверен, Кормье уничтожил бы Фёдора Емельяненко. Мне не нравится об этом говорить, но таков факт», — сказал Стипе Миочич в подкасте Майкла Биспинга.