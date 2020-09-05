Исмаилов может встретиться с обидчиком Шлеменко Ханикаттом

Глава лиги ACA Алексей Яценко поделился мыслями о будущем средневеса Магомеда Исмаилова. По его словам, следующим соперником Исмаилова может стать Крис Ханикатт, известный российским болельщикам ММА благодаря победе над Александром Шлеменко.

«Не видим предпосылок к тому, чтобы следующим соперником Исмаилова стал Шлеменко. Идут разговоры, с кем бы он мог подраться, кто был бы ему интересен. Думаю, наши матчмейкеры являются профессионалами очень высокого уровня и предложат разные варианты, что было бы интересно лиге, зрителям и что могло бы принести пользу нам всем.



Если учитывать спортивную составляющую Магомеда, считаю, помимо Шлеменко и Токова ещё есть определенное число соперников, которые могут составить ему конкуренцию.



В моём понимании, это может быть Крис Ханикатт, который победил того же Шлеменко на Дальнем Востоке. Он у нас на контракте. Но я не матчмейкер лиги. Заинтересован в том, чтобы профессиональные матчмейкеры предложили свои варианты. Магомед недавно подрался, и мы ещё не обсуждали варианты продолжения его карьеры», — сказал Яценко в интервью, размещённом на канале «Ушатайка» в YouTube.