Хасиев рассказал о планах АСА на оставшуюся часть года

Основатель промоутерской компании АСА Майрбек Хасиев рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на работу промоушена. По его словам, из-за карантина промоушен лишился возможности провести несколько турниров.
«Планировали одно, получилось чуть по-другому. В связи с пандемией выпало от 6 до 8 ивентов. Этот год завершим АСА 115.
Сейчас планировать что-то очень трудно. Предлагаю всем прийти или посмотреть. Нам, честно сказать, немного неудобно, что сложилась такая ситуация. Коронавирус? Всё проходит, и это пройдёт. В ближайшее время планируем провести несколько ивентов по нашим младшим лигам. Всем удачи», — передаёт слова Хасиева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, сегодня, 5 сентября, АСА проводит турнир в Москве. В его карде выступят Али Багов и Эдуард Вартанян.
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