Брат Абдулманапа Нурмагомедова рассказал, какую мечту не воплотил в жизнь отец Хабиба
Нурмагомед Нурмагомедов, младший брат Абдулманапа Нурмагомедова, рассказал, чего тот так и не сумел добиться за годы тренерской карьеры.
«Всё, что он не успел доделать, я буду стараться сделать. И здоровьем, и финансово довести до ума. Единственное, о чём мой брат мечтал, но не добился, это вырастить олимпийского чемпиона.
Увы, судьба ему олимпийского чемпиона не дала, но думаю, что кто-то из олимпийцев всё-таки появится. Есть у меня и такие планы. Даст Аллах, я скажу когда-нибудь: «Брат, олимпийского чемпиона тоже сделали». Стремиться будем к этому, продолжать будем по программе», — приводит слова Нурмагомеда Нурмагомедова Sport24.
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, скончался 3 июля.
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