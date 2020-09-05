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Исмаилов: большая благодарность А. Емельяненко

Исмаилов: большая благодарность А. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от главных боёв вечера турнира АСА 110, а также вспомнил о своём противостоянии с Александром Емельяненко.

«Жду увидеть жаркие бои и противостояния. Скоро будут два основных боя. Стал ли Александр Емельяненко для меня перевёрнутой страницей? Мы двигаемся дальше. Большая благодарность ему», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели поединок в тяжёлом весе в июле. Исмаилов добыл уверенную победу. Это была его первая схватка в карьере в тяжёлом весе. Боец обещал вернуться в средний вес. Сейчас ходят слухи о его возможном поединке с Александром Шлеменко.

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