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Вартанян победил Кокова единогласным решением судей

Вартанян победил Кокова единогласным решением судей
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В Москве продолжается турнир по смешанным единоборствам АСА 110. В его соглавном событии встретились бойцы лёгкой весовой категории Эдуард Вартанян и Мухаммед Коков. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Вартаняну. Отметим, что Коков не был согласен с решением судей и открыто выражал своё недовольство.

В главном событии турнира встретятся Али Багов и Мурад Абдулаев.

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