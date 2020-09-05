Вартанян победил Кокова единогласным решением судей

В Москве продолжается турнир по смешанным единоборствам АСА 110. В его соглавном событии встретились бойцы лёгкой весовой категории Эдуард Вартанян и Мухаммед Коков. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Вартаняну. Отметим, что Коков не был согласен с решением судей и открыто выражал своё недовольство.

В главном событии турнира встретятся Али Багов и Мурад Абдулаев.