Коков — о бое с Вартаняном: меня лишили победы, хочу реванша

Боец лиги АСА Мухаммед Коков прокомментировал поражение от Эдуарда Вартаняна на турнире ACA 110. Спортсмен убеждён, что судьи приняли неверное решение, и требует реванша.

«Я выигрывал, чувствовал, что сильнее его. Не форсировал события. Вы видели, что было. Решение судей? У них свои какие-то симпатии. Ждал, что руководство лиги как-то отреагирует? Я не знал, что будет такое решение. Ждал, что поднимут мою руку. Лишили ли меня победы? Да. Хочу реванша. Наверное, мне нужно будет ещё постараться. Я думал, что уже выигрываю. Считаю, что два раунда чисто выиграл.



Ждал, что дадут микрофон, чтобы что-то сказать. Хотел сказать, что не чувствую себя проигравшим. В любое время я готов дать реванш, чтобы все было правдоподобно. Пока не думал, где буду продолжать. Вартаняну мне нечего сказать.



Работа рефери? Полный бред. В двух раундах я думал, что доминирую, в третьем — чуть расслабился. Я был немного сильнее физически», — передаёт слова Кокова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.