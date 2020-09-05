Вартанян прокомментировал бой с Коковым и оценил возможность перехода в UFC

Боец ACA Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от победы над Мухаммедом Коковым на турнире ACA 110, а также рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Профессиональные судьи зачем? Чтобы выносили свои решения. Я понимаю Кокова, в бою инициатива переходила от меня к нему. История с АСА закончена? Никогда не говори никогда. Я провёл 13 боев, хочу проверить себя.



Будут разбирать возможность отмены боя? Пока реакции моей нет, потому что, как я понимаю, нет официального решения. Я запомнил только то, что судьи единогласно отдали победу мне. Я уверен, что нанёс больший урон.



Я не могу давать оценку тем, кто должен оценивать. Я считаю, что бой был близким, но я победил. Реванш с Коковым? У меня был последний бой по контракту. Я думаю о том, чтобы двигаться вперёд. Возможно, мы переподпишем новый контракт.



Сегодня собой недоволен. Не было доминирующей победы. Вартанян — в UFC? Жизнь — такая штука: сегодня здесь, завтра там. Где-то здесь ходит Исмаилов, это вообще человек из космоса, просто высадился здесь. Если мне предложат подраться на острове, я соглашусь», — передаёт слова Вартаняна корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.