Хасиев заявил, что бой Вартанян — Коков признают несостоявшимся
Основатель лиги смешанных единоборств ACA Майрбек Хасиев прокомментировал результат поединка турнира ACA 110 между Эдуардом Вартаняном и Мухаммедом Коковым, в котором судьи отдали победу Вартаняну.
По словам Хасиева, реальным победителем встречи был Коков. Функционер пообещал признать поединок несостоявшимся.
«Добро пожаловать, судьи из ММА. Вы поняли, о чём я говорю. Мы в своё время отказались от этого судейства и, видимо, не зря это сделали. Однозначно Коков победил, это однозначно. Это первый пункт. Второе — согласно нашему регламенту мы не можем изменить результат встречи, но мы можем признать встречу несостоявшейся», — сказал Хасиев в заявлении, видеозапись которого размещена на официальной странице лиги ACA в «Инстаграме».
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