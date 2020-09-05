Абдулаев победил Багова и стал новым чемпионом ACA в полусреднем весе

В Москве завершился крупный турнир по смешанным единоборствам ACA 110. В его главном поединке встретились Али Багов и Мурад Абдулаев, на кону противостояния стоял вакантный титул чемпиона лиги в полусреднем весе.

По итогам пяти раундов судьи решением большинства отдали победу Абдулаеву. Таким образом, Мурад стал новым чемпионом промоушена.

Напомним, в соглавном событии шоу встретились бойцы лёгкого веса Эдуард Вартанян и Мухаммед Коков. Встреча завершилась скандалом. Судьи единогласным решением отдали победу Вартаняну, но Коков, болельщики и руководство лиги не согласились с этим. В итоге основатель лиги ACA Майрбек Хасиев пообещал признать этот поединок несостоявшимся.

Бой с Коковым был последним для Вартаняна по контракту с ACA.