Абдулаев победил Багова и стал новым чемпионом ACA в полусреднем весе
В Москве завершился крупный турнир по смешанным единоборствам ACA 110. В его главном поединке встретились Али Багов и Мурад Абдулаев, на кону противостояния стоял вакантный титул чемпиона лиги в полусреднем весе.
По итогам пяти раундов судьи решением большинства отдали победу Абдулаеву. Таким образом, Мурад стал новым чемпионом промоушена.
Напомним, в соглавном событии шоу встретились бойцы лёгкого веса Эдуард Вартанян и Мухаммед Коков. Встреча завершилась скандалом. Судьи единогласным решением отдали победу Вартаняну, но Коков, болельщики и руководство лиги не согласились с этим. В итоге основатель лиги ACA Майрбек Хасиев пообещал признать этот поединок несостоявшимся.
Бой с Коковым был последним для Вартаняна по контракту с ACA.
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