Абдулаев прокомментировал завоевание титула в ACA

Боец ACA Мурад Абдулаев прокомментировал победу над Али Баговым на турнире ACA 110, благодаря которому ему удалось завоевать титул чемпиона лиги в полусреднем весе.
«Очень рад, что на этот раз получилось. Я доказал, что не стоит недооценивать меня и других. Думали, что у меня слабая борьба.
У меня была задача — работать вторым номером, не давать переводить себя. Под конец было тяжело. Кто следующий? Мы с Абубакаром. Я буду защищать свой пояс, чтобы он остался в Дагестане.
В конце хотел подойти, подать ему руку, но Али ушёл. Во время поединка хотел вывести его из себя. В конце он занервничал, не захотел руку пожать. С моей стороны с Али никаких конфликтов не будет. Это спорт.
Когда я проиграл два раза в М-1, я списал сам себя. А когда меня подписали в лигу «Ахмат», я стал чемпионом. Я доказал, что при желании, любой может начать заново. Из всех моих поражений, я признаю только два.
Думаю, в конце декабря можно провести ещё один бой. У меня по контракту с АСА ещё два боя. Кунченко? Хотелось бы реванша. Думаю, бой будет серьёзным. Я покажу, кто чемпион", — передаёт слова Абдулаева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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