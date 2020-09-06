Алистар Оверим — Аугусто Сакаи: прямая трансляция боя UFC Vegas 9

В ночь с 5 на 6 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9). В главном событии сразятся 40-летний Алистар Оверим и 29-летний бразилец Аугусто Сакаи. Начало боя — не ранее 05:10 мск 6 сентября.

Посмотреть бой будет можно на UFC TV. В России этот канал доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков «Ростелеком» и «Триколор».



В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Сакаи перевесил соперника более чем на 4 кг. Его вес составил 118,6 кг, в то время как Оверим потянул на 114,5 кг.



За свою профессиональную карьеру в MMA Алистар Оверим провёл 64 боя, из которых 46 завершились победами, а 18 – поражениями. На счету Августо Сакаи 15 побед, при одном поражении. Его победная серия насчитывает 6 боёв.