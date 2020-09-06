Яркая победа Зулаева нокаутом на турнире ACA 110. Видео

5 сентября в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам ACA 110. В его основном карде прошёл поединок Асхаба Зулаева с Жарабеком Тешебаева. На старте третьего раунда Тешебаев попробовал провести атаку, но нарвался на контратаку Зулаева и пропустил жесточайший встречный боковой удар справа.

В результате представитель Киргизии рухнул на канвас. Рефери зафиксировал победу Зулаева нокаутом.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Зулаев провёл в ММА восьмой поединок, во всех боях он победил. Тешебаев потерпел первое поражение в карьере. Напомним, в главном бою вечера на турнире в Москве встретились бойцы полусреднего веса Али Багов и Мурад Абдулаев. Последний одержал победу и стал чемпионом лиги.