Перейра победил Имадаева удушающим приёмом на UFC Fight Night 176

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся первый бой главного карда в полусреднем весе между 25-летним россиянином Зелимом Имадаевым и 26-летним представителем Бразилии Мишелем Перейрой.

Бой был завершён победой Перейры сабмишном в заключительном раунде после удачно проведенного удушающего приёма со стороны бразильского спортсмена.

Российский спортсмен в UFC провёл 3 поединка и все 3 завершились для него поражениями. Всего за карьеру в MMA он провёл 11 боёв, победив в 8 из них. Для Перейры это был 36-й бой в его карьере в MMA. На его счету 24 победы и 12 поражений.

Напомним, что в главном бою вечера сойдутся Алистар Оверим и Аугусто Сакаи, а предварять этот поединок будут Овинс Сен-Пре и Алонсо Менифилд.