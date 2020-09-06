Перейра победил Имадаева удушающим приёмом на UFC Fight Night 176
В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся первый бой главного карда в полусреднем весе между 25-летним россиянином Зелимом Имадаевым и 26-летним представителем Бразилии Мишелем Перейрой.
Бой был завершён победой Перейры сабмишном в заключительном раунде после удачно проведенного удушающего приёма со стороны бразильского спортсмена.
Российский спортсмен в UFC провёл 3 поединка и все 3 завершились для него поражениями. Всего за карьеру в MMA он провёл 11 боёв, победив в 8 из них. Для Перейры это был 36-й бой в его карьере в MMA. На его счету 24 победы и 12 поражений.
Напомним, что в главном бою вечера сойдутся Алистар Оверим и Аугусто Сакаи, а предварять этот поединок будут Овинс Сен-Пре и Алонсо Менифилд.
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