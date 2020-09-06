Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Перейра победил Имадаева удушающим приёмом на UFC Fight Night 176

Перейра победил Имадаева удушающим приёмом на UFC Fight Night 176
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся первый бой главного карда в полусреднем весе между 25-летним россиянином Зелимом Имадаевым и 26-летним представителем Бразилии Мишелем Перейрой.

Бой был завершён победой Перейры сабмишном в заключительном раунде после удачно проведенного удушающего приёма со стороны бразильского спортсмена.

Российский спортсмен в UFC провёл 3 поединка и все 3 завершились для него поражениями. Всего за карьеру в MMA он провёл 11 боёв, победив в 8 из них. Для Перейры это был 36-й бой в его карьере в MMA. На его счету 24 победы и 12 поражений.

Напомним, что в главном бою вечера сойдутся Алистар Оверим и Аугусто Сакаи, а предварять этот поединок будут Овинс Сен-Пре и Алонсо Менифилд.

UFC 2020. UFC Fight Night 176, Лас-Вегас, США
Мишель Перейра (W) - Зелим Имадаев
06 сентября 2020, воскресенье. 04:10 МСК
Мишель Перейра
Окончено
SUB
Зелим Имадаев
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020