UFC Fight Night 176. Сен-Прё победил Менифилда нокаутом
В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся соглавный бой турнира UFC Fight Night 176 между американским бойцом в полутяжёлом весе Овинсом Сен-Прё и его соотечественником Алонзо Менифилдом. Поединок завершился победой Сен-Прё нокаутом — бой продлился два раунда и четыре минуты.
Таким образом, Сен-Прё одержал 25-ю победу за всю карьеру в ММА. Ранее на турнире российский боец Зелим Имадаев потерпел поражение в поединке с представителем Бразилии Мишелем Перейрой.
В главном бою турнира сойдутся Алистар Оверим и Аугусто Сакаи.
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