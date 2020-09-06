UFC Fight Night 176. Сен-Прё победил Менифилда нокаутом

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся соглавный бой турнира UFC Fight Night 176 между американским бойцом в полутяжёлом весе Овинсом Сен-Прё и его соотечественником Алонзо Менифилдом. Поединок завершился победой Сен-Прё нокаутом — бой продлился два раунда и четыре минуты.

Таким образом, Сен-Прё одержал 25-ю победу за всю карьеру в ММА. Ранее на турнире российский боец Зелим Имадаев потерпел поражение в поединке с представителем Бразилии Мишелем Перейрой.

В главном бою турнира сойдутся Алистар Оверим и Аугусто Сакаи.