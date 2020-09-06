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UFC Fight Night 176. Сен-Прё победил Менифилда нокаутом

UFC Fight Night 176. Сен-Прё победил Менифилда нокаутом
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся соглавный бой турнира UFC Fight Night 176 между американским бойцом в полутяжёлом весе Овинсом Сен-Прё и его соотечественником Алонзо Менифилдом. Поединок завершился победой Сен-Прё нокаутом — бой продлился два раунда и четыре минуты.

Таким образом, Сен-Прё одержал 25-ю победу за всю карьеру в ММА. Ранее на турнире российский боец Зелим Имадаев потерпел поражение в поединке с представителем Бразилии Мишелем Перейрой.

В главном бою турнира сойдутся Алистар Оверим и Аугусто Сакаи.

UFC 2020. UFC Fight Night 176, Лас-Вегас, США
Овинс Сен-Прё (W) - Алонзо Менифилд
06 сентября 2020, воскресенье. 04:40 МСК
Овинс Сен-Прё
Окончено
KO
Алонзо Менифилд
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