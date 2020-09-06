Перейра: говорил, что отплачу Имадаеву за пощёчину

Боец UFC Мишель Перейра после победы над Зелимом Имадаевым прокомментировал инцидент, котоорый произошёл за день до боя. На дуэли взглядов россиянин неожиданно дал сопернику пощёчину.

«Не знаю, почему он тогда так поступил. Но я говорил ему, что отплачу за пощёчину, и сделал это в бою. Я мужчина, и мне нельзя давать пощёчину. Именно потому в бою я целовал ладони и наносил удары. Имадаев больше так не сделает», — сказал Перейра на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 176.

Напомним, Перейра одержал досрочную победу, проведя удушающий приём в третьем раунде. Имадаев потерпел третье поражение кряду.

В главном событии шоу ветеран смешанных единоборств Алистар Оверим досрочно победил Аугусто Сакаи.