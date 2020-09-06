Кадыров рассказал о победах сыновей на боксёрском турнире в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о победе сыновей на вечере бокса в Грозном, отметив, что показательные бои с участием подростков стали «украшением турнира».

«Дорогие друзья! Настоящим украшением боксёрского турнира стали показательные бои, в которых выступили юные воспитанники РСК «Ахмат». Основной кард бойцовского шоу «Время легенд — 5» открыли пять поединков с участием представителей подрастающего поколения.

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Победы в актив на боксёрском ринге записали внуки нашего первого президента Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмад Кадыров, Эли Кадыров и Адам Кадыров. Мальчики в уверенном стиле сломили сопротивление сверстников — Беслана Маремкулова, Надара Кумыкова и Эмира Алажева соответственно. Поединки завершились досрочно в пользу чеченских боксёров.

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Триумфатором соревнований стал Абубакар Кадыров, который взял верх над Маратом Шардановым», — написал Рамзан Кадыров на своей странице в «Инстаграме».