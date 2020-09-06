Перейра, победивший Имадаева, получил бонус UFC

В ночь с 5 на 6 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176. По его завершении боссы промоушена распределили традиционные бонусы.

В этот раз лига не сумела определить лучший бой вечера, сообщает Bloody Elbow. При этом сразу четыре бойца получили дополнительно вознаграждение за выступление вечера. По $ 50 тыс. заработали Мишель Перейра, победивший Зелима Имадаева, Овинс Сен-Пре, нокаутировавший Алонзо Менифилда, а также Брайан Келлехер и Андре Муньис, одержавшие победу удушающим приёмом над Рэем Родригесом и Бартошем Фабински соответственно.

Напомним, в главном поединке шоу Алистар Оверим досрочно победил Аугусто Сакаи.