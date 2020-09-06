Перейра провёл яркий бросок в бою с Имадаевым
В ночь с 5 на 6 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176.
В его карде выступил россиянин Зелим Имадаев, который встретился с Мишелем Перейрой. Бразилец доминировал на протяжении всех трёх раундов. В первом раунде он отправил соперника в нокдаун, а в третьей пятиминутке провёл роскошный бросок, после чего одержал победу удушающим приёмом.
Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».
Имадаев проводил третий поединок в UFC и проиграл в третий раз. Напомним, главным событием турнира в Лас-Вегасе стала схватка ветерана смешанных единоборств Алистара Оверима и Аугусто Сакаи. Нидерландец одержал досрочную победу в пятом раунде.
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