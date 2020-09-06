Следующим соперником Чимаева станет Мершерт, бой пройдёт 19 сентября

Боец UFC Хамзат Чимаев проведёт следующий поединок 19 сентября, сообщает MMAJunkie. Его соперником станет опытный Джеральд Мершерт.
Таким образом, Чимаев, представляющий Швецию, выступит в карде, главным событием которого станет встреча бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона лиги в этой весовой категории Колби Ковингтона. В ходе шоу также подерётся Дональд Серроне, его соперником станет Нико Прайс.
Президент UFC Дана Уайт подчеркнул, что после боя в США Чимаева будет ждать поединок на «Бойцовском острове» с экс-претендентом на титул Дэмьеном Майей. В UFC Хамзат пока провёл 2 боя и одержал две досрочные победы.
Мершерт выступает в UFC с 2016 года. За это время провёл 11 поединков и победил в 6 из них.
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