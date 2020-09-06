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Следующим соперником Чимаева станет Мершерт, бой пройдёт 19 сентября

Следующим соперником Чимаева станет Мершерт, бой пройдёт 19 сентября
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Хамзат Чимаев проведёт следующий поединок 19 сентября, сообщает MMAJunkie. Его соперником станет опытный Джеральд Мершерт.

Таким образом, Чимаев, представляющий Швецию, выступит в карде, главным событием которого станет встреча бывшего чемпиона лиги в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона лиги в этой весовой категории Колби Ковингтона. В ходе шоу также подерётся Дональд Серроне, его соперником станет Нико Прайс.

Президент UFC Дана Уайт подчеркнул, что после боя в США Чимаева будет ждать поединок на «Бойцовском острове» с экс-претендентом на титул Дэмьеном Майей. В UFC Хамзат пока провёл 2 боя и одержал две досрочные победы.

Мершерт выступает в UFC с 2016 года. За это время провёл 11 поединков и победил в 6 из них.

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