Марат Балаев сломал ребро в конце подготовки к чемпионскому бою

Боец лиги АСА Марат Балаев сказал, что вынужден отказаться от участия в титульном поединке на турнире АСА 111. Причиной тому — перелом ребра.
«Мы прошли одну из самых серьёзных подготовок, было очень много затрачено энергии, средств, спасибо друзьям, которые помогали финансово и морально. Понимал, очень серьёзный соперник, прошли настоящую пахоту. Травма случилась в самом конце, когда остались последние спарринги и пара круговых…
Обычно я не рисковал, а тут такой соперник, что нужно было выжимать из себя всё. Вроде действия не такие серьёзные были в борьбе. У меня уже вылетали рёбра перед Жамалдаевым, а тут грудь просто «провалилась», хрящ соскочил с ребра, адская боль, видимо, организм перегруза не выдержал. Но уже в тот момент понял, что тут все, всё улетело за одну минуту. Я шёл выигрывать. Такой соперник, недорабатывать нельзя было.
Очень не люблю сниматься с боёв. Но сейчас мне больше жаль не мои труды, а людей, которые ждали этого боя. Извиняюсь перед болельщиками, перед лигой, перед фанатами и перед всеми, кто помогал. Приношу всем большие извинения. Сейчас жду УЗИ и заключения врачей, после чего будет понятно, как скоро удастся восстановиться", — написал Балаев на своей странице в «Инстаграме».
Балаев должен был провести поединок с Магомедрасулом Хасбулаевым.
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