Тактаров высказался о судейском скандале в бою Вартанян — Коков
Прославленный боец смешанных единоборств чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мыслями о скандале на турнире АСА 110. Напомним, шоу прошло вчера, 5 сентября. В соглавном поединке встречались Эдуард Вартанян и Мухаммед Коков.
Судьи отдали победу Вартаняну, но Коков не был согласен с таким результатом. Точку зрения Кокова разделял основатель лиги Майрбек Хасиев, пообещавший признать бой несостоявшимся.
«Не смотрю АСА. Когда вместо «Ахмат — сила» будет «Ахмат — справедливость», дам комментарии», — приводит слова Олега Тактарова Sport24.
Напомним, в главном событии турнира встречались Мурад Абдулаев и Али Багов. Абдулаев победил решением судей и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.
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