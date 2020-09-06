Тактаров высказался о судейском скандале в бою Вартанян — Коков

Прославленный боец смешанных единоборств чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мыслями о скандале на турнире АСА 110. Напомним, шоу прошло вчера, 5 сентября. В соглавном поединке встречались Эдуард Вартанян и Мухаммед Коков.

Судьи отдали победу Вартаняну, но Коков не был согласен с таким результатом. Точку зрения Кокова разделял основатель лиги Майрбек Хасиев, пообещавший признать бой несостоявшимся.

«Не смотрю АСА. Когда вместо «Ахмат — сила» будет «Ахмат — справедливость», дам комментарии», — приводит слова Олега Тактарова Sport24.

Напомним, в главном событии турнира встречались Мурад Абдулаев и Али Багов. Абдулаев победил решением судей и стал чемпионом промоушена в полусреднем весе.