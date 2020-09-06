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«Один из первых случаев, когда могу испытать на себе шампунь». Сен-Пьер отрастил волосы

«Один из первых случаев, когда могу испытать на себе шампунь». Сен-Пьер отрастил волосы
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер отрастил волосы. Фотографию боец опубликовал в своих социальных сетях.

«Один из первых случаев, когда я могу испытать на себе шампунь», — написал в своём «инстаграме» Жорж Сен-Пьер.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Жоржа Сен-Пьера.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что последний бой в карьере российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может провести с Сен-Пьером. Канадец официально завершил карьеру в феврале 2019 года. На счету 39-летнего спортсмена 26 побед и 2 поражения.

На данный момент Сен-Пьер не объявлял о возобновлении профессиональной карьеры, но Нурмагомедов уже намекнул, что его встреча с канадцем может состояться в апреле 2021 года.

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