Президент АСА высказался о травме Балаева
Президент промоушена ACA Алексей Яценко прокомментировал ситуацию с травмой российского бойца смешанного стиля Марата Балаева перед титульным поединком на турнире АСА 111.
«Мотиватор» травмировался, получив перелом ребра на финише подготовки к бою с Хасбулаевым. В ближайшее время лига примет решение: разыграть временный титул чемпиона между Хасбулаевым и новым соперником, провести бой Хасбулаев — Фроес или перенести бой Балаев — Хасбулаев на более поздний срок, пока Марат не залечит травму», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.
Балаев должен был провести поединок с Магомедрасулом Хасбулаевым, но получил перелом ребра на тренировках.
Турнир АСА 111 состоится в Москве 19 сентября 2020 года.
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