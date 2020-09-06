Президент АСА высказался о травме Балаева

Президент промоушена ACA Алексей Яценко прокомментировал ситуацию с травмой российского бойца смешанного стиля Марата Балаева перед титульным поединком на турнире АСА 111.



«Мотиватор» травмировался, получив перелом ребра на финише подготовки к бою с Хасбулаевым. В ближайшее время лига примет решение: разыграть временный титул чемпиона между Хасбулаевым и новым соперником, провести бой Хасбулаев — Фроес или перенести бой Балаев — Хасбулаев на более поздний срок, пока Марат не залечит травму», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.



Балаев должен был провести поединок с Магомедрасулом Хасбулаевым, но получил перелом ребра на тренировках.



Турнир АСА 111 состоится в Москве 19 сентября 2020 года.