Оверим: Джонс хорошо впишется в тяжёлый вес
Тяжеловес UFC Алистар Оверим считает, что Джон Джонс хорошо будет чувствовать в новой для себя весовой категории.
«Я тренировался с Джоном Джонсом. Мы хорошо знакомы, он классный парень. Думаю, он сможет хорошо проявить себя. Он большой парень, у нас одинаковые габариты. думаю, он наберёт ещё вес, так что он хорошо впишется в дивизион», — приводит слова Алистара Оверима BJPenn.
33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед, 1 поражение и 1 бой признан несостоявшимся.
Напомним, первым соперником Джонса в новой весовой категории может стать Брок Леснар.
- 7 сентября 2020
-
00:49
- 6 сентября 2020
-
22:54
-
22:01
-
20:47
-
18:53
-
16:32
-
16:23
-
15:25
-
14:33
-
13:38
-
12:48
-
11:57
-
10:33
-
09:20
-
09:11
-
06:02
-
05:21
-
04:35
-
03:50
-
02:25
-
02:08
-
00:21
- 5 сентября 2020
-
23:27
-
23:19
-
23:10
-
22:38
-
22:34
-
22:12
-
21:33
-
20:40
-
19:51
-
18:33
-
17:40
-
15:28
-
14:46
Партнерский контент