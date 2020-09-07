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Оверим: Джонс хорошо впишется в тяжёлый вес

Оверим: Джонс хорошо впишется в тяжёлый вес
Бокс/ММА / UFC 0

Тяжеловес UFC Алистар Оверим считает, что Джон Джонс хорошо будет чувствовать в новой для себя весовой категории.

«Я тренировался с Джоном Джонсом. Мы хорошо знакомы, он классный парень. Думаю, он сможет хорошо проявить себя. Он большой парень, у нас одинаковые габариты. думаю, он наберёт ещё вес, так что он хорошо впишется в дивизион», — приводит слова Алистара Оверима BJPenn.

33-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед, 1 поражение и 1 бой признан несостоявшимся.

Напомним, первым соперником Джонса в новой весовой категории может стать Брок Леснар.

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