Хабиб Нурмагомедов: верю, что я на голову выше Гэтжи в ударной технике

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего боя с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«24 октября постараюсь финишировать соперника. Во втором-третьем раунде хочу закончить бой. Мне интересно, какой Гэтжи в партере. Мы ни с кем не видели его в партере. По выносливости я считаю себя на две головы выше. А вот в ударке… Многие недооценивают мою ударку. Я 12 лет выступаю в профессионалах. И за это время у меня ни царапинки, ничего такого не было. А Джастина Гэтжи два раза нокаутировали. Очень много урона ему наносили. Он крепкий, стойкий боец. Но в душе я верю, что я на голову выше его в ударной технике", — приводят слова Нурмагомедова «Известия».

Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA. У Джастина Гэтжи, который в мае 2020 года победил американца Тони Фергюсона, 22 победы и 2 поражения.