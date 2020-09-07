Хабиб Нурмагомедов назвал величайший матч в истории футбола

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой матч, по его мнению, является лучшим в истории футбола. Боец вспомнил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2002/2003, в котором «Манчестер Юнайтед» на своём поле обыграл «Реал» (Мадрид) со счётом 4:3. Первая встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Реала» — испанский клуб вышел в полуфинал турнира.
«Величайший матч всех времён», — написал Хабиб в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Его следующим соперником станет Джастин Гэтжи, который в мае победил Тони Фергюсона, бой состоится 24 октября. На счету Гэтжи 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
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