Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего бойца MMA

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал бойца, который достоин занимать первое место в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории. По его мнению, это Джон Джонс, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе.
Напомним, в официальном рейтинге UFC Джонс занимает первое место, а Нурмагомедов располагается на второй строчке.
«Если честно, я бы тоже поставил его на первое место. Человек защитил пояс девять раз. Фактически он непобеждённый. Да, у него есть поражение, но тогда он не проиграл — его дисквалифицировали.
Он побеждал очень много громких имён, легенд. По доминации в последние пару лет он показывает не лучшие выступления, многие считают, что он два-три боя проиграл, очень во многих раундах уступил, был замешан в скандале с допингом, но по навыкам он заслуженно на первом месте в p4p», — приводят слова Нурмагомедова «Известия».
- 7 сентября 2020
-
11:02
-
10:19
-
09:40
-
09:02
-
04:37
-
02:54
-
00:49
- 6 сентября 2020
-
22:54
-
22:01
-
20:47
-
18:53
-
16:32
-
16:23
-
15:25
-
14:33
-
13:38
-
12:48
-
11:57
-
10:33
-
09:20
-
09:11
-
06:02
-
05:21
-
04:35
-
03:50
-
02:25
-
02:08
-
00:21
- 5 сентября 2020
-
23:27
-
23:19
-
23:10
-
22:38
-
22:34
-
22:12
-
21:33