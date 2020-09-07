Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего бойца MMA

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал бойца, который достоин занимать первое место в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории. По его мнению, это Джон Джонс, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе.

Напомним, в официальном рейтинге UFC Джонс занимает первое место, а Нурмагомедов располагается на второй строчке.

«Если честно, я бы тоже поставил его на первое место. Человек защитил пояс девять раз. Фактически он непобеждённый. Да, у него есть поражение, но тогда он не проиграл — его дисквалифицировали.

Он побеждал очень много громких имён, легенд. По доминации в последние пару лет он показывает не лучшие выступления, многие считают, что он два-три боя проиграл, очень во многих раундах уступил, был замешан в скандале с допингом, но по навыкам он заслуженно на первом месте в p4p», — приводят слова Нурмагомедова «Известия».